Экс-игрок «Локо» не удивился двум победам команды над «Зенитом»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что «железнодорожники» еще могут рассчитывать на борьбу за чемпионство. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Шансы «Локо» на чемпионство? Как я сказал, вся борьба впереди. Все возможно. Тем более «Локомотив» два раза обыграл «Зенит». Второй раз вообще по делу. Так что нет идеальных команд.

Удивили ли победы над «Зенитом». Да нет. У «Локомотива» хорошая линия атаки, и если он не допускает простых ошибок, надежно играет в обороне, то добивается положительного результата», — сказал Гуренко.

«Локомотив» 3 декабря обыграл «Зенит» со счетом 3:1 и не позволил ему удержать лидерство в чемпионате. В конце сентября «железнодорожники» обыграли действующих чемпионов в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее бывший футболист объяснил, почему «Зенит» остается фаворитом РПЛ.