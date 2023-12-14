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Экс-тренер «Динамо» уехал в Америку

Экс-тренер «Динамо» Шварц возглавил американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз»

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Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Динамо» — 45-летний немецкий специалист Сандро Шварц — подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Шварц присоединяется к «Нью-Йорк Ред Буллз» после 12 лет профессиональной карьеры футболиста и работы главным тренером в таких командах, как «Майнц», берлинская «Герта» и московское «Динамо», — говорится в пресс-релизе клуба. — За два сезона во главе «Динамо» Шварц одержал 32 победы и вывел команду в топ-3 Российской премьер-лиги впервые за 14 лет. Шварц переедет в Нью-Йорк вместе с женой и двумя детьми».

Сам тренер заявил, что приступит к работе в ближайшее время, и пообещал трудиться во благо клуба с «сердцем, умом и страстью».

Шварц занимал пост главного тренера «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. При нем команда завоевала бронзовые медали РПЛ в сезоне-2021/22, а широкой публике стали известны молодые футболисты Арсен Захарян и Константин Тюкавин. После этого он работал в берлинской «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда команда занимала последнее место в Бундеслиге.

Ранее Василий Уткин предрек крах экс-тренеру сборной Испании на посту главного тренера «Сочи».

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