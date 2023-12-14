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Угодившая в скандал с насильственным поцелуем футболистка стала финалисткой премии ФИФА

Эрмосо, Бонмати и Кайседо номинированы на приз лучшей футболистке 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претенденток на приз лучшей футболистке 2023 года по версии организации. Список номинантов на премию The Best был опубликован на официальном сайте ФИФА.

В шорт-лист премии вошли 25-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, 18-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Колумбии Линда Кайседо, а также 33-летний полузащитник мексиканского клуба «Пачука» и сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

В 2023 году Эрмосо и Бонмати выиграли женский чемпионат мира в составе сборной Испании. Бонмати завоевала звание лучшего игрока турнира, а Эрмосо стала второй.

На этом чемпионате мира с Эрмосо произошел инцидент: президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес насильно поцеловал ее в губы во время награждения, а затем отказался извиняться. Поведение Рубиалеса вызвало скандал, и он был вынужден подать в отставку с поста главы испанской федерации футбола, а также уйти с должности вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тогда сообщалось, что Рубиалес якобы устраивал оргии после работы.

Ранее стало известно, что женщина-арбитр впервые обслужит матч АПЛ.

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