Роналду не вошел в список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года

Нападающий клуба из США «Интер Майами» Лионель Месси, форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд претендуют на звание лучшего футболиста 2023 года, передает пресс-служба организации.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль. Мбаппе, выступавший на чемпионате мира за Францию, отметился хет-триком.

Холанд стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23. В финальном матче «горожане» одолели итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В число соискателей награды лучшему игроку в женском футболе вошли Дженнифер Эрмосо из мексиканской «Пачуки», Айтана Бонмати из «Барселоны«и Линда Кайседо из мадридского «Реала».

Ранее Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.