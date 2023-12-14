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Грозный близок к тому, чтобы стать новой футбольной столицей России

Защитник «Ахмата» Уциев: Грозный близок, чтобы стать футбольной столицей России

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РИА Новости

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев заявил, что Грозный готов стать футбольной столицей России, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России. Футбол у нас очень развивается. Мы идем к этому статусу. Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому», — сказал Уциев.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает 13 место, набрав 17 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 38 баллов. Второе место занимает петербургский «Зенит», набрав 36 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 31 балл.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч состоится в начале марта. В матче первого круга «Ахмат» победил со счетом 1:0.

Ранее «Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 18-го тура РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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