«Бред сумасшедшего»: в Госдуме высказались о санкциях к российскому спорту

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что международные спортивные чиновники извращают идеи о мире, а зависимость спортивных организаций от спонсоров хоронит олимпийское движение. В комментарии «Газете.Ru» Свищев выразил согласие с российским лидером, назвав назаконными санкции против спортсменов из России.

«К сожалению, все, что происходит в спортивном мире под руководством Международного олимпийского комитета, расходится с принципами, ради которых олимпизм создавался. Сейчас президент еще раз акцентировал на этом внимание, и мы это прекрасно слышали.

Действительно, мы видим, как наших ребят отстраняют от Олимпиады, потом разрешают вернуться, но с огромными санкциями. Плюс, требования о допуске наших спортсменов, но с такими ограничениями, что непонятно, могут ли они вообще выступать. Сначала говорили о восьми наших атлетах, допущенных до Олимпиады, теперь их шесть. Это похоже на бред сумасшедшего. Наши ребята должны доказать, что не имеют отношения к клубам, аффилированным с силовыми структурами… Очень много ограничений и санкций, которые не просто несправедливы, а незаконны.

Я полностью разделяю позицию президента, как и большинство спортсменов, граждан России. Если так будет продолжаться, это действительно можно назвать похоронами олимпийского движения», — считает Свищев.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что на Играх в адрес россиян будут провокации с допингом.