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Стало известно, кто заменит Хави в «Барселоне»

Тренер «Жироны» Мичел может сменить Хави в «Барселоне»

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Albert Gea/Reuters

Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны». Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в своих социальных сетях.

Как утверждает источник, агент Мичела с октября провел три встречи с представителями «Барселоны». Если ничего не изменится, он будет тренером «Барселоны» в сезоне-2024/2025. Если Хави покинет свой пост по ходу сезона, то исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона станет Рафа Маркес, который работает со второй командой.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

В текущем сезоне «Барселона» после 16 матчей Ла Лиги, набрав 34 очка, делит третье место в турнирной таблице с «Атлетико». На пять очков больше у занимающего второе место «Реала». Лидером чемпионата является «Жирона», набравшая 41 очко.

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе.

Ранее футболист «Барселоны» заявил, что клуб хотят уничтожить.

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