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Футболист клуба РПЛ рассказал, каково это — жить с женой-блогером

Игрок «Пари НН» Трошечкин о жизни с женой-блогером: сам кайфую от этого

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ФК «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин признался, что привык к жизни с женой-блогером. Его слова передает «Матч ТВ».

«Привык, сам кайфую от этого. Моя жена сама тренды создает в социальных сетях. Я в основном позирую, а лет пять назад сам освоил профессию фотографа. С телефона неплохо фотографию. Спрашивает ли, когда в «Зенит»? У нее самый главный совет по жизни: все, что ни делается, все к лучшему. И всему свое время. Поэтому, когда буду готов, тогда это и произойдет», — сказал Трошечкин.

Он прошел молодежные школы «Локомотива» и «Динамо». Трошечкин выступает за «Пари НН» с 2023 года. До этого он поиграл за «Ахмат», «Химки» и «Ростов».

В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ «Пари НН», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. В 2023 году команда обыграла «Родину» в стыковом матче за право выступления в высшем футбольном дивизионе России.

Ранее жена футболиста «Динамо» объявила о разводе.

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