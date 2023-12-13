Олимпийский чемпион объяснил, насколько будет сложнее создать медиалигу в хоккее

Капитан магнитогорского «Металлурга», лидирующего в Восточной конференции в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов не делал предложений о совместном создании аналогичного продукта в хоккее. Осипов заявил, что планирует запуск Медийной хоккейной лиги, причем сотрудничает с КХЛ.

«Пускай попробует. Это не футбол, из этого намного тяжелее сделать хотя бы что-то похожее на футбол. Мы столкнулись с массой проблем, и не совсем получилось то, что мы задумывали. Посмотрим, что получится у других ребят, у которых есть опыт проведения подобного турнира в другом виде спорта. Могу только пожелать удачи. Нет, мне никто не предлагал участия. Не знаю даже, посмотрим, какие будут условия, если будут предлагать. Возможно, мы даже что-то совместное сделаем. Загадывать пока не будем», — заявил Яковлев.

Егор Яковлев в тандеме с капитаном уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина работал над созданием хоккейной медиалиги, но пока проект оказался поставлен на паузу на неопределенный срок.

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