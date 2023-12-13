Олимпийский чемпион рассказал о будущем «Уральской классики»

Капитан магнитогорского «Металлурга» и олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» рассказал об «Уральской классике», благотворительном матче, который они уже второй год проведут вместе с капитаном уфимского «Салавата Юлаева» Григорием Паниным.

«Будет хорошее, масштабное событие. Думаю и надеюсь, что будет лучше, чем в прошлом году, потому что мы учтем допущенные тогда ошибки и постараемся сделать мероприятие еще более глобальным. Будем стараться это делать. Уже второй год подряд, а дальше есть и глобальные идеи. Хочется развивать проект, потому что он очень хорошо показывает и проявляет себя», — сказал Яковлев.

«Уральская классика» пройдет 16 декабря на открытой площадке, построенной на озере Банное. Концепцией матча является объединение профессиональных хоккеистов, блогеров и различных звезд с детьми из простых семей. В 2022 году «Уральская классика» состоялась в первый раз и была признана успешной. Событие снова пройдет на территории санатория «Юбилейный».

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