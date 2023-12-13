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Экс-член РФС считает, что открытие аэропорта увеличит шансы «Краснодара» на чемпионство

Экс-член РФС Созин: открытие аэропорта увеличит шансы «Краснодара» на чемпионство

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин оценил шансы «Краснодара» не чемпионство в текущем сезоне. Его слова передает Legalbet.

«Конечно, открытие аэропорта увеличит шансы «Краснодара» на чемпионство. Во-первых, это добавит настроение «Краснодару»! Можно делать привычные циклы между играми. Да и легионеры избалованы, они на поезда не очень поглядывают.

Оцениваю шансы на чемпионство «Краснодара» в 40%. Думаю, «Краснодару» было бы психологически легче, если бы он был вторым и отставал на одно-два очка», — сказал Созин.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена ранее признавался, что его начинает раздражать накопление матчей и длительных переездов по России.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее игрок «Краснодара» стал самым подорожавшим в РПЛ.

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