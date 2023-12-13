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Аршавин назвал человека, чье присутствие в жизни его раздражает

Экс-форвард «Зенита» Аршавин заявил, что его раздражает Быстров

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «РБ Спорт» заявил, что немного напрягался из-за присутствия Владимира Быстрова на тренерской скамейке в рамках матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Вообще раздражает его присутствие в моей жизни, но что делать — приходится терпеть», — заявил Аршавин.

10 декабря Аршавин принял участие в финале Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой команда дивизиона Анатолия Тарасова встречалась с дивизионом Валерия Харламова. Аршавин забросил первую шайбу в составе дивизиона Харламова. В итоге игра закончилась победой Харламовского дивизиона со счетом 8:7 в серии послематчевых буллитов.

Аршавин также известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Казахстана, где он и завершил профессиональную карьеру.

Ранее стало известно будущее Виктора Гончаренко в «Урале».

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