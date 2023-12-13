Стало известно будущее Гончаренко в «Урале»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что белорусский специалист Виктор Гончаренко продолжит работу в клубе.

По его словам, несмотря на неудовлетворительные результаты в осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), тренер заслужил право доработать весной.

«Ребята, Гончаренко точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? Знаю его не первый год, у него в голове один футбол», — заявил Иванов.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вендел потребовал трансфера во «Фламенго».