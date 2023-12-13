Рамос установил рекорд Лиги чемпионов

Защитник испанской «Севильи» Серхио Рамос стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов.

В матче заключительного тура группового этапа Рамос забил мяч в ворота французского «Ланса». Теперь на его счету 17 мячей в главном европейском футбольном турнире. По этому показателю он обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса, у которых по 16 мячей.

«Севилья» проиграла «Лансу» со счетом 1:2. На 63-й минуте счет с пенальти открыл игрок «Ланса» Пшемыслав Франковски. Через 16 минут Серхио Рамос ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие, но перед самым свистком Анжело Фюльжини вновь вывел «Ланс» вперед.

В турнирной таблице группы B «Севилья» заняла четвертое место и вылетела из еврокубков. «Ланс» закончил групповой этап на третьем месте. Теперь команда поборется за победу в Лиге Европы. Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а нидерландский ПСВ — со второго.

Рамос выступал за «Севилью» с 2002 по 2005 год. Он является воспитанником этого клуба. В 2005 году Рамос перешел в мадридский «Реал», за который играл до 2021 года. В 2023 году Рамос вернулся в «Севилью».

Ранее бывший футболист «Севильи» подверг критике Эрлинга Холанда.