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Озвучено предложение иначе выбирать лучшего вратаря РПЛ

Экс-голкипер «Ростова» Абаев предложил иначе выбирать лучшего вратаря РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер «Ростова» Илья Абаев в интервью Legalbet заявил, что лучшего вратаря в Российской премьер-лиге надо выбирать не по наибольшему количеству «сухих» игр.

«Сухие» матчи вратарей — не критерии для такой номинации. Здесь очень большая заслуга команды. Можно играть в клубе, занимающем место вверху турнирной таблицы и играющем от обороны, а другая — внизу. Надо смотреть на тактику команды.

По сухим матчам проще выбирать, но награду лучшему вратарю РПЛ надо вручать не из-за этого, а по другим критериям», — заявил Абаев.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

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