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«Зенит» расстанется с футболистом за €25 млн

UOL: «Зенит» договорился с «Вест Хэмом» о продаже Ренана за €25 млн

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Максим Константинова/Global Look Press

Петербургский «Зенит» договорился с лондонским «Вест Хэмом» о продаже бразильского защитника Роберта Ренана, сообщает UOL.

По информации источника, стороны договорились о сделке на сумму €25 млн. Так как банковские транзакции между Россией и Великобританией на данный момент невозможны, футболист отправится в аренду в «Коринтианс», после чего будет решаться вопрос с оплатой.

В данный момент южноамериканский клуб обговаривает с петербуржцами срок арендного соглашения — бразильская сторона настаивает, чтобы аренда была заключена на весь 2024 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел четыре игры, в которых не отметился результативными действиями. После первой части сезона «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на два балла.

Следующий тур РПЛ пройдет в марте 2024 года. «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак».

Ранее полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был номинирован на приз лучшему молодому игроку мира.

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