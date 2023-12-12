Президент клуба РПЛ назвал футболиста «сосиской»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как ходил в баню с футболистами.

«Ранджелович в «Рубине»? Не жалею, что не удалось удержать его в команде. Цена на него была довольно высокая. Мы остались в хороших отношениях. Недавно видел Лазара, тепло пообщались. Не сохранили его — ничего страшного.

Ранджелович рассказывал, что ходил со мной в баню? Факт подтверждаю. В баню он точно со мной ходил, как и Сиссе. Вот Сиссе крепкий парень, все нормально перенес. А этот — сосиска (улыбается). Ему действительно было тяжеловато», — заявил Иванов.

Лазар Ранджеловичем подписал контракт с казанским «Рубином» 14 сентября этого года. В минувшем сезоне полузащитник, права на которого принадлежали греческому «Олимпиакосу», выступал на правах аренды за «Урал».

Екатеринбургский клуб после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

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