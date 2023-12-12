Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент клуба РПЛ назвал футболиста «сосиской»

Глава «Урала» Иванов вспомнил, как ходил с игроками своей команды в баню

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как ходил в баню с футболистами.

«Ранджелович в «Рубине»? Не жалею, что не удалось удержать его в команде. Цена на него была довольно высокая. Мы остались в хороших отношениях. Недавно видел Лазара, тепло пообщались. Не сохранили его — ничего страшного.

Ранджелович рассказывал, что ходил со мной в баню? Факт подтверждаю. В баню он точно со мной ходил, как и Сиссе. Вот Сиссе крепкий парень, все нормально перенес. А этот — сосиска (улыбается). Ему действительно было тяжеловато», — заявил Иванов.

Лазар Ранджеловичем подписал контракт с казанским «Рубином» 14 сентября этого года. В минувшем сезоне полузащитник, права на которого принадлежали греческому «Олимпиакосу», выступал на правах аренды за «Урал».

Екатеринбургский клуб после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

Ранее Follow the Money сообщил, что клубы Европы могут наказать за трансферы из РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами