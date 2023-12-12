Назван самый яркий матч «Спартака» в 2023 году

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, какой матч ему в 2023 году запомнился больше всего. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Трудно выделить, но назову матч в Кубке России с «Пари НН». Было много голов, мы сначала выигрывали, потом проигрывали, потом вытащили матч в концовке», — сказал Чернов.

Матч, про который говорит футболист, состоялся 8 августа в рамках группового этапа Кубка России. «Спартак» изначально повел со счетом 3:1, однако нижегородский клуб сумел сравнять и выйти вперед, но за десять минут до конца матча красно-белые забили еще два мяча и выиграли поединок со счетом 5:4.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (31).

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3 числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту». Точное время начала матча неизвестно.

Ранее игру «Спартака» назвали разочарованием года.