Ветеран «Зенита»: Семаку интересно, не дрогнет ли команда

Ветеран петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что для него стало неожиданностью, что команда из Санкт-Петербурга оказалась на второй строчке турнирной таблицы, однако он выразил уверенность, что «Зенит» станет чемпионом России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, Семаку самому интересно на это посмотреть и узнать, [не дрогнет ли команда], как поведут себя те или иные футболисты в такой сложной ситуации. Может быть что угодно, но у питерцев есть внутренний задел, чтобы прибавить. Можно попробовать использовать ротацию, перестановки, схему поменять», — заявил Лепехин.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

Ранее РПЛ вошла в топ-15 лиг в списке самых посещаемых чемпионатов в Европе.