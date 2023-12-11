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«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в чемпионате Испании

«Жирона» впервые победила «Барселону» в Ла Лиге и возглавила таблицу

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Joan Monfort/AP

«Жирона» встречалась с «Барселоной» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра прошла на арене «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась победой «Жироны» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Артем Довбик, Мигель Гутьеррес, Валери и Кристиан Стуани. У хозяев мячи забили Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.

«Жирона» впервые в истории обыграла «Барселону» в матче Ла Лиги. До этого команды встречались шесть раз, в четырех играх победы оставались за каталонцами.

Благодаря этой победе клуб из Жироны набрал 41 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 34 очка и расположились на четвертой позиции. Второе место занимает мадридский «Реал» (39), третье — столичный «Атлетико» (34).

В следующем туре «Барса» на выезде сыграет против «Валенсии» (16 декабря), а жиронцы на своем поле сыграют с «Алавесом» (18 декабря).

Ранее «Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.

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