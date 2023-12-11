Валиева вспомнила, как попала в группу к Тутберидзе

Чемпионка Европы, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире Камила Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная» рассказала, каким образом она попала в группу российского тренера Этери Тутберидзе, с которой работает до сих пор.

«Тогда моей маме сказали: «Знаете, у вашей девочки ноги иксом, еще немножко длинные, и как-то она не прыгает. Нет смысла продолжать дальше кататься». Мы решили попробовать пойти к Этери Георгиевне Тутберидзе, и был такой уговор: если мы не проходим отбор, то заканчиваем с одиночным фигурным катанием. Но, к счастью, Этери Георгиевна взяла меня в группу», — рассказала Валиева.

В текущем сезоне Валиева приняла участие в двух этапах Гран-при России — в Казани она стала четвертой и завоевала золото в Москве.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка была допущена до личного турнира и стала четвертой. Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассматривал дело фигуристки, вынесет заключение не позднее февраля 2024 года.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, верит ли, что CAS признает Валиеву невиновной.