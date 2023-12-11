Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валиева вспомнила, как попала в группу к Тутберидзе

Фигуристка Валиева рассказала о попадании в группу к Тутберидзе

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире Камила Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная» рассказала, каким образом она попала в группу российского тренера Этери Тутберидзе, с которой работает до сих пор.

«Тогда моей маме сказали: «Знаете, у вашей девочки ноги иксом, еще немножко длинные, и как-то она не прыгает. Нет смысла продолжать дальше кататься». Мы решили попробовать пойти к Этери Георгиевне Тутберидзе, и был такой уговор: если мы не проходим отбор, то заканчиваем с одиночным фигурным катанием. Но, к счастью, Этери Георгиевна взяла меня в группу», — рассказала Валиева.

В текущем сезоне Валиева приняла участие в двух этапах Гран-при России — в Казани она стала четвертой и завоевала золото в Москве.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка была допущена до личного турнира и стала четвертой. Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассматривал дело фигуристки, вынесет заключение не позднее февраля 2024 года.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, верит ли, что CAS признает Валиеву невиновной.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами