Экс-тренер «Зенита» назвал фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью «Матч ТВ» заявил, что в весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) чемпионский титул разыграют три команды.

«Помимо «Краснодара», за чемпионство борется и «Динамо» Лички. «Зенит» в этом году не так доминирует, как в предыдущие года», — заявил Петржела.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал выигранной проигранную игру с «Краснодаром».