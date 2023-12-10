«Рубин» обыграл «Балтику» в матче 18-го тура РПЛ

В заключительном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» оказался сильнее калининградской «Балтики».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась минимальной победой команды под руководством Рашида Рахимова со счетом 1:0. Единственный мяч на седьмой минуте игры с передачи 29-летнего черногорца Игоря Вуячича забил 25-летний албанец Мирлинд Даку.

После этой победы «Рубин» набрал 28 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Балтика» с 13 очками осталась на предпоследней позиции в таблице.

По итогам 18-го тура «Краснодар» набрал 38 очков и сохранил за собой первую позицию, на второе место откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). ЦСКА с 28 баллами завершил календарный год на восьмой строчке.

Ранее «Краснодар» обыграл ЦСКА в центральном матче 18-го тура РПЛ.