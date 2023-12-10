Арбитра матча «Факел» — «Динамо» назвали «свистуном»

Тренер Сергей Силкин в интервью «Спорт-Экспресса» заявил, что арбитр матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо» испортил игру, слишком часто прерывая ее свистками.

«Не поле решило исход матча, а судья! Как можно было поставить такой пенальти? Две команды готовились к игре, у кого-то она получается, у кого-то нет, а судья берет и ставит пенальти! Ну какой пенальти, когда руки за спиной у защитника? Как можно ставить такой пенальти? И где этот VAR? Впечатление, что все как было, так и осталось», — заявил Силкин.

Матч «Факел» — «Динамо» завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыли динамовцы, на 29-й минуте отличился Ярослав Гладышев. Хозяева сравнялись во втором тайме благодаря голу Максима Максимова с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым, который в прошлом туре принял решение разрешить проведение матча ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад. После этой игры «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на третьем месте в турнирной таблице. «Факел» с 21 баллом расположился на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Сочи» закончил 2023-й год на последнем месте в таблице РПЛ.