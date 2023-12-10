«Сочи» закончил 2023-й год на последнем месте в таблице РПЛ

В очередном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» и «Оренбург» не выявили победителя.

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В составе хозяев единственный мяч на свой счет записал 24-летний нападающий Иван Игнатьев, которому на 42-й минуте встречи ассистировал эквадорец Кристиан Нобоа. У гостей отличился 21-летний защитник Данила Хотулев, поразивший ворота Никиты Гойло на 94-й минуте.

После этой игры черноморцы набрали 11 очков и остались на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Оренбуржцы с 15 баллами завершили первую часть сезона на 14-й позиции.

На предпоследнем месте в таблице после этой игры осталась калининградская «Балтика», которая проведет заключительный матч 2023 года на своем поле против казанского «Рубина». Эта игра пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени.

В следующем туре, который пройдет в 2024 году, «Сочи» в гостях сыграет против «Балтики», а «Оренбург» отправится в Москву, где сыграет с ЦСКА.

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