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«Динамо» упустило победу над «Факелом» в последнем матче в году

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в 18-м туре чемпионата России

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Московское «Динамо» и воронежский «Факел» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже, завершилась со счетом 1:1.

Счет на 29-й минуте открыло «Динамо»: отличился Ярослав Гладышев с передачи Константина Тюковина. На 79-й минуте в ворота «Динамо» был поставлен пенальти из-за нарушения Фабиана Бальбуэна, 11-метровый удар реализовал Максим Максимов. Игру рассудил Рафаэль Шафеев.

«Динамо» после поединка осталось на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды Марцела Лички 32 балла, московский клуб отстает от текущего лидера — петербургского «Зенита» — на четыре очка. Воронежская команда оказалась на 11-м месте, за 18 туров клуб набрал 21 балл.

Следующие матчи команды сыграют уже в 2024 году после возобновления чемпионата страны. «Динамо» в 19-м туре примет еще один московский клуб — «Локомотив», игра состоится 3 марта, а «Факел» в тот же день сыграет на выезде с «Пари Нижним Новгородом». Время начала игр пока не определено.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин обошел Яшина по количеству игр за клуб.

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