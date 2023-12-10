Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Сиэтлом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказалась «Тампа», победный гол забросил российский нападающий Никита Кучеров. Окончательный счет матча — 4:3.

Кучеров также сумел отличиться в основное время поединка. С передач Брейдена Пойнта и Брэндона Хагеля он забросил вторую шайбу своей команды. Также российский хоккеист записал на свой счет голевую передачу.

В составе «Лайтнинг» также отличились Энтони Чирелли и Ник Пол. В составе «Кракена» шайбы забросили Оливер Бьёркстранд, Джейми Олексяк и Джаред Макканн.

Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей в последних четыре матчах. «Кракен» — один из аутсайдеров Национальной хоккейной лиги. Поражение от «Тампы» стало для команды из Сиэтла седьмым подряд. «Тампа» набрала 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

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