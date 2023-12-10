Экс-игрок «Спартака» рассказал, что помогло команде обыграть «Крылья Советов»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что исход матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов», решили два быстрых мяча, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Исход матча предопределили два быстро забитых мяча. Потом «Спартак» отдал зону, больше уповая на контратаки. Это не характерно для «красно-белых», но по игре было правильно сделано», — сказал Кечинов.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы имеет в активе 36 очков.

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