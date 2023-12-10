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Российский боксер Тищенко завоевал титул WBA в новой весовой категории

Российский боксер Тищенко одолел Харта и завоевал титул WBA

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Павел Лисицын/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко одолел немца Леона Харта в поединке за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 101,6 кг.

Бой прошел в Дубае. Тищенко победил нокаутом в шестом раунде. В активе Тищенко 13 побед и одно поражение. Восемь побед Тищенко завоевал нокаутом.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В главном поединке вечера россиянин Альберт Батыргазиев встречается с кубинцем Ласаро Альваресом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Батыргазиев 28 июля в Ханты-Мансийске одержал девятую победу на профессиональном ринге, одолев доминиканца Франсиса Фромету. Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио, которая прошла в 2021 году, в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана. Победитель поединка заработает первый в истории профессиональный пояс Международной боксерской ассоциации (IBA).

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