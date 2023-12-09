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«Ростов» без Карпина сыграл вничью в матче РПЛ

«Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 18-го тура РПЛ

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«Ростов» встречался с «Ахматом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась вничью — 0:0.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Яном Бобровским. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку.

Наставник донского клуба Валерий Карпин пропустил матч. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать тренера на два матча, один из которых — условно.

3 декабря после матча с ЦСКА в 17-м туре РПЛ Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».

Подопечные Карпина набрали 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 17-ю баллами занимает 13-ю позицию.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится в марте.

Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ.

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