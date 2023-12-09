Стали известны составы «Зенита» и «Пари НН» на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Зенит»: Денис Адамов (вратарь), Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос (капитан), Марио Фернандес, Родригао, Андрей Мостовой, Вендел, Вильмар Барриос, Мантуан, Ду Кейрос, Матео Кассьерра.

«Пари НН»: Иван Кукушкин (вратарь), Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук (капитан), Никита Каккоев, Виктор Александров, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Илья Кухарчук.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 17-ти туров РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» на два балла. «Пари НН» заработал 24 очка и расположился на девятой строчке.

Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ.