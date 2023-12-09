Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны составы «Зенита» и «Пари НН» на матч РПЛ

«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Зенит»: Денис Адамов (вратарь), Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос (капитан), Марио Фернандес, Родригао, Андрей Мостовой, Вендел, Вильмар Барриос, Мантуан, Ду Кейрос, Матео Кассьерра.

«Пари НН»: Иван Кукушкин (вратарь), Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук (капитан), Никита Каккоев, Виктор Александров, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Илья Кухарчук.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 17-ти туров РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» на два балла. «Пари НН» заработал 24 очка и расположился на девятой строчке.

Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами