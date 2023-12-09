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Бывший футболист «Спартака» мечтает о чемпионстве «Краснодара»

Экс-игрок «Спартака» Павлюченко: мечтаю, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко признался, что мечтает о победе «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Краснодар» на первом месте, но расслабляться не стоит. Конечно, я хочу, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат. Мечтаю об этом», — сказал Павлюченко.

«Краснодар» идет на первом месте в чемпионате России, имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко.

Матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:45 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Красно-синие расположились на пятой строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 28 баллов.

Ранее ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара».

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Футбол. Чемпионат России
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