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Пас Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Флориде»

«Питтсбург» проиграл «Флориде» в НХЛ, Малкин отдал результативный пас

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

«Флорида Пантерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Пантерз».

В составе победителей голами отметились Оливер Экман-Ларссон, Ээту Луостаринен и Александр Барков, который имеет двойное гражданство — России и Финляндии. Единственную шайбу «Питтсбурга» забросил Райлли Смит. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, он отразил 26 нанесенных ударов по своим воротам из 27.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в матче и записал на свой счет одно очко, отдав результативную передачу на Смита. Также хоккеист заработал удаление во втором периоде на две минуты за удар соперника клюшкой.

«Флорида» одержала вторую победу подряд и третью в четырех последних играх. «Питтсбург» продлил свою неудачную серию, это поражение стало для него четвертым подряд.

Ранее Александр Овечкин взял на себя вину после установленного рекорда в НХЛ.

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