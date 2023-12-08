«Локомотив» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский «Урал».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Единственный мяч забил Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18 минуте встречи. В самом конце матча Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.

«Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 12 строчке, имея в активе 19 баллов.

На первом месте в чемпионате России идет «Краснодар», набрав 35 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы набрала 33 балла. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 31 балл.

В матче первого круга между «Уралом» и «Локомотивом» была зафиксирована ничья. Команды сыграли со счетом 2:2.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 3 марта 2024 года. «Урал» померится силами с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 марта 2024 года. Время начала матчей еще не определено.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Крылья Советов».