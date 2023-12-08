Экс-президент «Локомотива» призвал не рассуждать об уместности матчей в мороз

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов проведении матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» примут «Урал», в морозную погоду. В комментарии «Газете.Ru» он заявил о необходимости следовать регламенту при принятии решений о проведении или переносе матчей.

«Уместно играть в такую погоду или неуместно, рассуждать не надо. Есть регламент, где оговорена температура. Укладываются в регламент — значит, нужно играть, ничего переносить нельзя. Не укладываются – играть не надо. Потому что когда ты укладываешься в регламент, одна из сторон заявляет, что играть не будет и просит перенести матч, а вторая заявляет, что играть нужно, получится бардак. Если регламент не соответствует тому, что мы сегодня видим, надо его менять. Но на сегодня он таков, в него укладываемся — будем играть. Другого быть не должно», — убежден Наумов.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» должен состояться в пятницу, 8 декабря, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени. Соперников рассудит Артем Чистяков.

Матчи 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Встреча армейцев с ростовчанами была под угрозой переноса, но в итоге состоялась в назначенное время. После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал дебилом ответственного за решение играть в такую погоду, за что впоследствии был дисквалифицирован на одну игру, а еще на одну — условно.

Ранее Булыкин заявил, что матчи в экстремальную погоду в России бывают каждый год.