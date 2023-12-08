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Бывший министр спорта РФ о допуске на Игры: слово «радоваться» не применимо

Экс министр спорта РФ Колобков о допуске на Игры: одного заявления недостаточно

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РИА Новости

Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отреагировал на решение Международного Олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе, передает «Чемпионат».

«Одного этого заявления недостаточно. Надо разобраться в деталях. Считаю, что слово «радоваться» вообще не применимо к заявлению МОК. Это выглядит некой подачкой», — сказал Колобков.

До соревнований будут допущены те спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев поддержал выступление россиян на международных турнирах в нейтральном статусе.

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