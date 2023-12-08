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В Госдуме заявили, что российский футбол восстал против времен года

Депутат Госдумы Терюшков: российский футбол восстал против времен года

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Пресс-служба Романа Терюшкова

Депутат Госдумы, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков критично высказался о решении проводить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в декабре в снежную и холодную погоду. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«И лишь только один российский футбол восстал против времен года, потому что так устроен календарь еврокубков. Вот и приходится гонять нашим клубам зимой мяч по снегу в шортах и футболках. Летом, с наступлением тепла, играть в футбол для нас слишком жарко, просто и не цивилизованно. На Западе засмеют», — заявил Терюшков.

В 16-м туре в снегопад был сыгран матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата страны в Москве под сильным снегопадом провели матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Причем вторая встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Российская премьер-лига рассматривала вариант переноса матчей 18-го тура на весну, однако было принято решение играть.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что мороз не помешает матчу с «Крыльями».

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