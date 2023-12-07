Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые примут самарские «Крылья Советов». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что «Спартак» не проиграет эту встречу.

«Я отдаю преимущество «Спартаку». Все-таки дома результаты более-менее нормальные. На выезде они ошибаются, оступаются, а дома соображают. Как минимум, «Спартак» не проиграет — а скорее всего, выиграет.

«Крылья» — молодцы, их надо похвалить, у них все здорово. Но, думаю, в итоге они все равно займут место ниже пятого», — констатировал Мостовой.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Перед 18-м туром «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья» с 29 баллами расположились на четвертой строчке.

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