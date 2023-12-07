Полузащитник «Локомотива» назвал имя футбольной столицы России

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.



По его словам, это связано с тотальным превосходством «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» доминирует на протяжении последних пяти лет, поэтому думаю, что футбольная столица России — Санкт-Петербург. Это факт», — заявил Тикнизян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

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