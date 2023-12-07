Отстранение тренера «Локомотива» может быть продлено

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов может быть дисквалифицирован из-за использования средств технической связи по ходу игры 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», которую специалист пропускал из-за отстранения. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, упоминание об этом было занесено в протокол игры, также об использовании связи в трансляции высказались комментаторы матча.

«Это по новому регламенте запрещено — мы этот вопрос обсудим на следующем заседании. Данная санкция может быть увеличена», — заявил Григорьянц.

После игры 16-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в микст-зоне и вовсе нецензурно высказался в адрес арбитров. В итоге решением КДК Галактионов был дисквалифицирован на две игры — матч против «Зенита» специалист провел в VIP-ложе стадиона «РЖД Арена».

Ранее полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга назвал тренера Сергея Юрана честным человеком.