Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отстранение тренера «Локомотива» может быть продлено

Тренеру Галактионову могут продлить дисквалификацию за использование рации

close
100%
Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов может быть дисквалифицирован из-за использования средств технической связи по ходу игры 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», которую специалист пропускал из-за отстранения. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, упоминание об этом было занесено в протокол игры, также об использовании связи в трансляции высказались комментаторы матча.

«Это по новому регламенте запрещено — мы этот вопрос обсудим на следующем заседании. Данная санкция может быть увеличена», — заявил Григорьянц.

После игры 16-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в микст-зоне и вовсе нецензурно высказался в адрес арбитров. В итоге решением КДК Галактионов был дисквалифицирован на две игры — матч против «Зенита» специалист провел в VIP-ложе стадиона «РЖД Арена».

Ранее полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга назвал тренера Сергея Юрана честным человеком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами