Экс-тренер сборной России поддержал решение Ковальчука вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал решение хоккеиста Ильи Ковальчука вернуться в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь. Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение Ильи», — сказал Быков.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря. Тогда красно-белые обыграли своего соперника со счетом 8:7 в овертайме.

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У бело-голубых столько же набранных баллов, но есть игра в запасе.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль». В 2021 году в составе омского «Авангарда» Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Ковальчук объяснил свое возвращение в «Спартак».