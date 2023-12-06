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Железняков рассказал, от чего нужно отказаться Загитовой ради работы тренером

Железняков: Загитовой нужно отказаться от всего, чтобы стать хорошим тренером

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jelezo81/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)(компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Алексей Железняков, бывший хореограф группы Этери Тутберидзе, считает, что Алина Загитова должна сделать выбор в пользу тренерства, при этом отказавшись от медийной жизни. Его слова передает «Матч ТВ».

«Алина прошла хорошую, сильную школу группы Тутберидзе. В тренерской работе нужно терпение и постоянство, полное погружение в работу с головой.

Мы знаем, что Загитова — человек популярный, у нее огромное количество съемок, рекламных контрактов, выступлений в шоу. Соединять это все с работой тренером будет очень сложно. Алине нужно будет отказаться от всего, чтобы у нее получилось стать хорошим тренером и добиться результата», — сказал Железняков.

Загитова будет тренировать детей в своей школе фигурного катания, построенной в Казани.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Навка призвала не судить Загитову.

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