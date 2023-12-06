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Названа причина слабой игры «Зенита» зимой

Экс-футболист Масалитин: бразильцы не показывают мастерства в холод

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об эпизоде из матча «Локомотив» — «Зенит», в котором избежал удаления полузащитник «Локо» Сергей Пиняев. Кроме того, Масалитин подчеркнул, что с наступлением холодов бразильцы из «Зенита» начинают играть хуже.

«Если бы его удалили, наверное, были бы правы. Очень сыграл грубо. Ну дали желтую, значит, судья так трактовал. У «Локомотива» не было главного тренера Галактионова, не было Баринова. Казалось, эта ситуация плохо повлияет на команду, а ребята собрались. Соперник – хороший раздражитель. «Локо» забил быстрый гол. И этот гол повлиял на ход игры. «Железнодорожники» поверили, что могут хорошо сыграть с «Зенитом». А у «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства, и все. Но это еще год назад было видно. Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду. Этот минус и сыграл, наверное, большую роль», — отметил Масалитин.

«Локомотив» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Благодаря поражению сине-бело-голубых на первое место турнирной таблицы снова вышел «Краснодар».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился за свою эмоциональность в матче с «Ахматом».

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