После начала СВО российские хоккеисты НХЛ получили дополнительную охрану

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко рассказал о помощи с охраной своим клиентам из России, которые играют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«После 24 февраля на две-три недели мы многим нашим клиентам-россиянам при поддержке клубов и НХЛ предоставили дополнительную охрану. Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Был такой небольшой отрезок, но дальше больше, чем несколько фанатов с выкриками, все пошло дальше… Американцы — такие люди, которые быстро все забывают», — сказал Мильштейн.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал россиянин Иван Барбашев, который выступал за «Вегас».

В текущем сезоне в списке лучших бомбардиров лидирует российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На счету форварда 16 заброшенных шайб и 26 результативных передач. Вторым идет нападающий «Ванкувера» Ти Джей Миллер (14+24). Тройку лидеров по системе гол + пас замыкает россиянин Артемий Панарин из «Рейнджерс» (16+20).

Ранее Капризов стал второй звездой матча с «Калгари».