Поражение от «Локомотива» назвали унизительным для «Зенита»

Футбольный тренер Валерий Овчинников заявил, что три пропущенных мяча от московского «Локомотива» — это много для петербургского «Зенита». Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Не хочу лезть в дела «Зенита», потому что там Семак разберется лучше, чем все остальные. Но такую мысль скажу: если заморские легионеры не могут играть в холод, значит, не надо их ставить в состав. А когда берешь игрока из банановой республики, надо объяснять, что есть еще и зима, холод, снег.

1:3 от «Локомотива» — это, скажу, унизительный счет. Три мяча пропустить — многовато для чемпиона России», — заявил специалист.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 17 матчей РПЛ лидерство вновь захватил «Краснодар». «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

В заключительном туре перед паузой «Зенит» сыграет с «Пари Нижний Новгород».

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