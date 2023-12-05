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Замгендиректора «Динамо» может возглавить зарубежный клуб

Замгендиректора «Динамо» Бувач может стать тренером «Црвены Звезды»

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Martin Meissner/AP

Заместитель генерального директора по спорту в московском «Динамо» Желько Бувач может возглавить сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает Sportske.net.

Как сообщает издание, руководство «Црвены Звезды» рассматривает отставку тренера Барака Бахара. Планируется дать доработать специалисту первую часть сезона. Руководство сербского клуба останавливает от увольнения наставника размер его компенсации за расторжение контракта. «Црвена Звезда» после 16 матчей чемпионата, набрав 40 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. Первым идет «Партизан» (43 очка).

Бувач до прихода в «Динамо» в 2020 году работал ассистентом тренера в «Ливерпуле», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 31 очко, замыкает тройку лидеров чемпионата. На два очка больше у идущего вторым «Зенита». Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 35 очков. В минувшем туре бело-голубые обыграли «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин.

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