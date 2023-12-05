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Чемпион мира: в России для хоккея ничего не производят, все закупаем на Западе

Экс-хоккеист Терещенко посетовал, что экипировку приходится закупать на Западе

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Shutterstock

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко посетовал, что в России не производится экипировка для игры в хоккей, а все приходится закупать на Западе за большие деньги. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Николай Фоменко в интервью достаточно жестко высказался. Он сказал, что мы ничего не научились делать. Я имею ввиду из экипировки. Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объеме. У нас нет ни коньков, ни щитков, ни перчаток, ни самой экипировки. К сожалению, мы ее пока не можем делать.

Все приходится закупать с Запада. В настоящий момент одеть ребенка в этом плане стоит около 70 тысяч. Это очень дорого. Клюшки юниорские под 20 тысяч. Есть проблема.

Наверное, хоккей — спорт номер один в России. Национальная сборная всегда борется за самые высокие места, а мы ничего не производим! Ничего не научились делать. Почему не сделали технологии, чтобы не мы покупали, а у нас покупали? Чтобы у нас было импортозамещение», — заявил бывший хоккеист.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее олимпийский чемпион подтвердил, что у российских биатлонистов заканчиваются патроны.

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Хоккей. Сборная России
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