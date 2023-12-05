Экс-игрок «Спартака» назвал заслуженным поражение команды от «Ахмата»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что «Ахмат» заслуженно обыграл красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Ахмат» заслуженно выиграл. У «Спартака» были моменты, и он мог отыграться. Но грозненцы стремились порадовать своих болельщиков и прервать долгую череду неудач. Они максимально готовились к встрече с москвичами», — сказал Деменко.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Инцидент с удалением произошел сразу после первого гола грозненского клуба, на 34-й минуте игры. После 17 туров лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

«Зенит» после поражения от «Локомотива» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее экс-наставник сборной России назвал виновных в проигрыше «Спартака» «Ахмату».