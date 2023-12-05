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«Краснодар» близок к продлению контракта с иностранным футболистом

«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» близок к продлению контракта с Батчи

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Алексей Даничев/РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» близок к продлению контракта с полузащитником команды Жоау Батчи, передает «Спорт-Экспресс».

Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне Батчи забил один мяч и отметился четырьмя результативными передачами. Игрок перешел в «Краснодар» из португальского «Шавиша» в сентябре 2022 года.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 35 очками, занимающий второе место санкт-петербургский «Зенит» имеет 33 балла в активе. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своем активе 31 набранный балл.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

«Зенит» проведет встречу с «Пари НН». Матч пройдет 9 декабря. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее бывший футболист Шамиль Курбанов назвал команду, которую хотел бы видеть чемпионом РПЛ.

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