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Александр Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ

Экс-футболист Мостовой заявил, что не пойдет тренировать «Сочи»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что не пошел бы тренировать клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

«Хотел бы возглавить «Сочи»? Нет. Потому что это 16-е место, какой это шанс?» — сказал Мостовой.

В воскресенье, 3 декабря, «Сочи» объявил об увольнении Александра Точилина с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера команды в заключительном матче календарного года против «Оренбурга» 10 декабря будет Денис Клюев. «Сочи» проиграл четыре из пяти последних матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков. В текущем розыгрыше чемпионата сочинцы в 17 матчах одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набравший 35 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 33 балла. На третьей строчке располагается московское «Динамо» (31).

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил причины неудач «Сочи».

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